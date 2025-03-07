США планируют закрыть консульства в Европе – The Guardian

США планируют закрыть несколько консульств в Западной Европе и сократить дипломатический персонал.

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Вашингтон готовится к закрытию нескольких консульств в Западной Европе и общему сокращению дипломатического персонала в мире, сообщает The Guardian со ссылкой на американских чиновников.

Кроме того, Государственный департамент США рассматривает возможность объединения нескольких экспертных бюро в Вашингтоне, которые занимаются вопросами прав человека, беженцев, глобального уголовного правосудия, проблемами женщин и борьбой с торговлей людьми.

Ранее Reuters сообщало, что американским дипломатическим представительствам предложили сократить штат минимум на 10%.

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