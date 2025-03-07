ЕС смягчил позицию по транзиту российского газа через Украину

ЕС смягчил риторику относительно российского газа в пользу Словакии.

Фото: АР

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Лидеры 26 стран Европейского Союза смягчили формулировку относительно транзита российского газа в окончательном тексте своих обязательств по Украине. Соответствующий пункт был добавлен для получения поддержки Словакии, сообщает Politico.

В финальном варианте документа указано: «Европейский Совет призывает Комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия для поиска действенных решений в вопросе транзита газа, учитывая при этом беспокойство, выдвинутое Словакией».

Ранее в предыдущей версии речь шла о возможности рассмотрения всех вариантов транзита российского газа, включая его восстановление.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо настаивал на том, чтобы Украина заключила соглашение с Россией, что позволило бы Братиславе и в дальнейшем импортировать российский газ. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отверг такую возможность.

Ранее лидеры ЕС предложили Украине возобновить поток российского трубопроводного газа.

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