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ЄС пом’якшив позицію щодо транзиту російського газу через Україну

09:00, 7 березня 2025
ЄС пом’якшив риторику щодо російського газу на користь Словаччини.
ЄС пом’якшив позицію щодо транзиту російського газу через Україну
Фото: АР
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Лідери 26 країн Європейського Союзу пом’якшили формулювання щодо транзиту російського газу в остаточному тексті своїх зобов’язань щодо України. Ввідповідний пункт був доданий для отримання підтримки Словаччини, повідомляє Politico.

У фінальному варіанті документа зазначено: «Європейська Рада закликає Комісію, Словаччину та Україну активізувати зусилля для пошуку дієвих рішень у питанні транзиту газу, враховуючи при цьому занепокоєння, висунуті Словаччиною».

Раніше в попередній версії йшлося про можливість розгляду всіх варіантів транзиту російського газу, включаючи його відновлення.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наполягав на тому, щоб Україна уклала угоду з Росією, що дозволило б Братиславі й надалі імпортувати російський газ. Водночас президент України Володимир Зеленський відкинув таку можливість.

Раніше лідери ЄС запропонували Україні відновити потік російського трубопровідного газу.

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ЄС газ Словаччина

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