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Для досягнення «миру через силу» Україна має бути в найсильнішій позиції, – лідери ЄС

08:39, 7 березня 2025
Лідери ЄС підтримали військову допомогу Україні без Угорщини.
Для досягнення «миру через силу» Україна має бути в найсильнішій позиції, – лідери ЄС
Фото: Politico
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Лідери Європейського Союзу схвалили надання військової допомоги Україні, проте без підтримки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Це рішення було ухвалене на екстреному саміті в Брюсселі. Про це пише Politico.

Попри позицію Угорщини, решта 26 країн ЄС ухвалили власне рішення щодо підтримки України. У спільній заяві зазначено, що для досягнення миру Україна має посилювати свою обороноздатність.

«Для досягнення «миру через силу» Україна має бути в найсильнішій позиції з власним потужним військовим і оборонним потенціалом як важливим компонентом», – йдеться у спільній заяві. «Європейський Союз залишається відданим, у координації з партнерами-однодумцями та союзниками, надавати посилену політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу».

Також у заяві йдеться про наміри посилити санкційний тиск на Росію, аби обмежити її можливості продовжувати агресію.

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ЄС санкції військова допомога

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