Трамп пообіцяв наступного тижня оприлюднити звіт щодо замаху в Пенсільванії

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня оприлюднить звіт щодо Томаса Метью Крукса – нападника, який вистрілив йому у вухо під час мітингу в Пенсільванії. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

За словами Трампа, він отримає відповідний звіт від спецслужб наступного тижня і має намір зробити його публічним.

«Я хочу знайти відповіді. Вони дадуть мені звіт наступного тижня, і... я хочу опублікувати звіт», – цитує Трампа журналістка Коллін Рагг у соцмережі X.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», розслідування Сенату виявило величезні помилки Секретної служби на мітингу Дональд Трампа, де його спробували вбити.

JUST IN: President Trump announces he will be releasing reports on the assass*nation attempts against his life.



Reporter: "Why do you think we don't know more about the guy who shot you in the ear?"



Trump: “We can no longer blame Biden for that one. They are giving me a report… pic.twitter.com/w4Vg9U3rd8