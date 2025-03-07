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Трамп пообіцяв наступного тижня оприлюднити звіт щодо замаху в Пенсільванії

08:23, 7 березня 2025
Наступного тижня буде оприлюднено звіт щодо чоловіка, який хотів вбити Трампа на мітингу влітку 2024 року.
Трамп пообіцяв наступного тижня оприлюднити звіт щодо замаху в Пенсільванії
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Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня оприлюднить звіт щодо Томаса Метью Крукса – нападника, який вистрілив йому у вухо під час мітингу в Пенсільванії. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

За словами Трампа, він отримає відповідний звіт від спецслужб наступного тижня і має намір зробити його публічним.

«Я хочу знайти відповіді. Вони дадуть мені звіт наступного тижня, і... я хочу опублікувати звіт», – цитує Трампа журналістка Коллін Рагг у соцмережі X.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», розслідування Сенату виявило величезні помилки Секретної служби на мітингу Дональд Трампа, де його спробували вбити.

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США Дональд Трамп

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