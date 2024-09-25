Співробітники секретної служби США отримали повідомлення про підозрілу особу з далекоміром за 27 хвилин до стрілянини на мітингу Дональда Трампа – звіт Сенату

Розслідування Сенату виявило величезні помилки Секретної служби на мітингу Дональд Трампа, де його спробували вбити – проміжний звіт Сенату.

Згідно з проміжним звітом Сенату , оприлюдненим 25 вересня, масштабні провали Секретної служби безпосередньо сприяли спробі озброєного чоловіка здійснити замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа під час його мітингу 13 липня. Про це зазначає Politico.

Двопартійна доповідь Комітету Сенату з внутрішньої безпеки та урядових справ вказала на численні критичні помилки Секретної служби, пов’язані з плануванням заходу. Комісія звинуватила Секретну службу в тому, що вона не спромоглася чітко визначити обов'язки або спланувати безпеку.

Комітет додав, що збої в спілкуванні між різними рівнями правоохоронних органів «залишаються без уваги», і що вони були «фактором, що сприяв» нападу 13 липня.

В одному прикладі, наведеному у звіті, спеціальний агент Секретної служби, відповідальний за польовий офіс, не мав із собою працюючого радіо під час мітингу 13 липня, після того, як він дав головному агенту по випередженню свою оригінальну радіостанцію, оскільки її радіо не працювало.

Комітет також встановив, що Секретна служба належним чином не забезпечила, щоб будівля, де озброєний чоловік піднявся на дах, була захищена під час мітингу; одному контрснайперу було закрито огляд даху. Згідно з повідомленням, місцеві правоохоронні органи повідомили Секретній службі напередодні мітингу, що у них немає робочої сили, щоб прикрити будівлю.

Представник секретної служби, відповідальний за протидію несанкціонованим дронам, повідомив комітету Сенату, що він також просив додаткове обладнання та персонал, але ці запити були відхилені. Відповідно до звіту, співробітники секретної служби Трампа також запитували певні ресурси на 13 липня, які не були схвалені.

«Те, що тут сталося, насправді було накопиченням помилок, які спричинили ідеальну бурю приголомшливих провалів. Багато з цих окремих недоліків, якби їх виправити в той час, могли б запобігти цій трагедії» — сказав сенатор Річард Блюменталь.

Згідно з проміжним звітом комітету, співробітники секретної служби отримали повідомлення про підозрілу особу з далекоміром (прилад для вимірювання відстані) біля будівлі приблизно за 27 хвилин до стрілянини. Але головний передовий агент Секретної служби та його колега повідомили комітету, що вони отримали цю інформацію лише після того, як пролунали постріли.

А контрснайпер Секретної служби розповів комітету, що вони також бачили місцевих правоохоронців, які бігли до будівлі, де знаходився стрілець, із зброєю на руках, але що «[йому] в голову не спадало», щоб попередити охорону Трампа, щоб прибрати його зі сцени.

У рамках свого проміжного звіту комітет дає низку рекомендацій, включаючи посилення планування захисних заходів і призначення однієї особи, відповідальної за затвердження всіх планів. Вони рекомендують, щоб Конгрес вимагав від Секретної служби записувати радіопередачі для всіх подій, які охороняються, а також щоб агентство надсилало додаткові ресурси та активи для майбутніх заходів.

Згідно зі звітом, на мітинг було направлено контрснайперів у відповідь на «достовірну інформацію» про загрозу. Але комітет зазначив, що «майже всі» співробітники Секретної служби, опитані комітетом, сказали, що не мали жодних достовірних розвідувальних даних про загрозу.

Навіть коли комітет оприлюднив свій проміжний звіт, він дав зрозуміти, що у нього все ще є довгий список питань, на які він хоче отримати відповіді. «Ми «наклали багато м’яса на кістки» тут, але ми дуже далекі від отримання необхідної інформації», — сказав сенатор Рон Джонсон, головний республіканець у слідчому підкомітеті.

«Кожній з цих помилок можна було запобігти, і їх наслідки були жахливими», — сказав журналістам голова комісії Гарі Пітерс.

Нижче наводимо сам звіт.

Автор: Наталя Мамченко

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