Сотрудники секретной службы США получили сообщение о подозрительном лице с дальномером за 27 минут до стрельбы на митинге Дональда Трампа – отчет Сената

Расследование Сената выявило огромные ошибки Секретной службы на митинге Дональда Трампа, где его попытались убить – промежуточный отчет Сената.

Согласно промежуточному отчету Сената, обнародованному 25 сентября, масштабные провалы Секретной службы непосредственно способствовали попытке вооруженного мужчины покушаться на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его митинга 13 июля. Об этом сообщает Politico.

Двухпартийный доклад Комитета Сената по внутренней безопасности и правительственным делам указал на многочисленные критические ошибки Секретной службы, связанные с планированием мероприятия. Комиссия обвинила Секретную службу в том, что она не смогла четко определить обязанности или спланировать безопасность.

Комитет добавил, что сбои в общении между разными уровнями правоохранительных органов «остаются без внимания», и что они были «фактором, способствовавшим» нападению 13 июля.

В одном примере, приведенном в отчете, специальный агент Секретной службы, ответственный за полевой офис, не имел с собой работающего радио во время митинга 13 июля, после того, как он дал главному агенту по упреждению свою оригинальную радиостанцию, поскольку ее радио не работало.

Комитет также установил, что Секретная служба должным образом не обеспечила, чтобы здание, где вооруженный мужчина поднялся на крышу, было защищено во время митинга; одному контрснайперу был закрыт обзор крыши. Согласно сообщению, местные правоохранительные органы сообщили Секретной службе накануне митинга, что у них нет рабочей силы, чтобы прикрыть здание.

Представитель секретной службы, ответственный за противодействие несанкционированным дронам, сообщил комитету Сената, что он также просил дополнительное оборудование и персонал, но эти запросы были отклонены. Согласно отчету, сотрудники секретной службы Трампа также спрашивали определенные ресурсы на 13 июля, которые не были одобрены.

«То, что здесь произошло, на самом деле было накоплением ошибок, повлекших за собой идеальную бурю потрясающих провалов. Многие из этих отдельных недостатков, если бы их исправить в то время, могли бы предотвратить эту трагедию» — сказал сенатор Ричард Блюменталь.

Согласно промежуточному отчету комитета, сотрудники секретной службы получили уведомление о подозрительном лице с дальномером (прибор для измерения расстояния) возле здания примерно за 27 минут до стрельбы. Но главный передовой агент Секретной службы и его коллега сообщили комитету, что они получили эту информацию только после того, как раздались выстрелы.

А контрснайпер Секретной службы рассказал комитету, что они также видели местных правоохранителей, бежавших в здание, где находился стрелок, с оружием на руках, но что «[ему] в голову не приходило», чтобы предупредить охрану Трампа, чтобы убрать его со сцены.

В рамках своего промежуточного отчета комитет дает ряд рекомендаций, включая усиление планирования защитных мер и назначение одного лица, ответственного за утверждение всех планов. Они рекомендуют, чтобы Конгресс требовал от Секретной службы записывать радиопередачи для всех охраняемых событий, а также чтобы агентство направляло дополнительные ресурсы и активы для будущих мероприятий.

Согласно отчету, на митинг были направлены контрснайперы в ответ на «достоверную информацию» об угрозе. Но комитет отметил, что «почти все» сотрудники Секретной службы, опрошенные комитетом, сказали, что не располагали никакими достоверными разведывательными данными об угрозе.

Даже когда комитет обнародовал свой промежуточный отчет, он дал понять, что у него все еще есть длинный список вопросов, на которые он хочет получить ответы. «Мы «наложили много мяса на кости» здесь, но мы очень далеки от получения необходимой информации», - сказал сенатор Рон Джонсон, главный республиканец в следственном подкомитете.

«Каждую из этих ошибок можно было предотвратить, и их последствия были ужасными», — сказал журналистам глава комиссии Гарри Питерс.

Ниже приводим сам отчет.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.