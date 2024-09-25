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Сенат поддержал законопроект об усилении безопасности для кандидатов в президенты США

13:04, 25 сентября 2024
Документ теперь поступит на стол к президенту Джо Байдену и будет ждать его подписи.
Сенат поддержал законопроект об усилении безопасности для кандидатов в президенты США
Источник фото: Getty Images/Anna Moneymaker
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Законодательство, которое усиливает защиту Секретных служб для кандидатов от главных президентских партий, и которое на прошлой неделе одобрила Палата представителей, теперь переходит на стол президента США Джо Байдена. Об этом пишет Рolitico.

«Этот законопроект теперь поступит на стол к президенту Байдену, и я надеюсь, что он быстро подпишет его, — сказал сенатор Рик Скотт (штат Флорида).

Этот шаг последовал за тем, как законопроект был единогласно одобрен Палатой представителей, и отправляет документ на подпись Байдену. Как отмечается, он будет применяться ко всем основным какндидатам в будущем, а не только к Трампу и вице-президенту Камале Гаррис.

В свою очередь сенатор Крис Мерфи (демократ от Коннектикута), призвав к «более целостному» обсуждению вопросов безопасности политических деятелей и мер по решению проблемы доступа к оружию. «Я не думаю, что изменение того, как Секретная служба выполняет свою работу, принесет хоть что-то существенное», — заявил он.

Он также призвал республиканцев поддержать выделение дополнительных ресурсов Секретной службе за счет краткосрочного государственного финансирования, но в конечном итоге не возражал против принятия законопроекта.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамппроизошла стрельба.  Агент службы безопасности открыл огонь по мужчине, который просунул сквозь ограждение винтовку. Правоохранители считают, что мужчина мог готовить покушение на политика.

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