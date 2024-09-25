Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого покушались, направили конверт с пулей

Полученный конверт проверяют сотрудники управления по защите должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо доставили конверт, в котором был шар. Об этом сообщает издание aktuality.sk

Информацию подтвердили в словацком правительстве.

«Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию», - сообщает пресс-служба.

Как указывает издание, полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.

Как известно, 15 мая в Роберта Фицо выстрелили несколько раз. Словацкий премьер получил тяжелые ранения и находился в критическом состоянии.

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