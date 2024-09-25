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Украинцы начали получать первые повестки, отправленные по почте – в сети показали, как они выглядят

12:59, 25 сентября 2024
Фото первых таких повесток публикуют в медиа.
Украинцы начали получать первые повестки, отправленные по почте – в сети показали, как они выглядят
Источник фото: Freepik
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«Судебно-юридическая газета» писала, что согласно принятым изменениям в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность посылать повестки «Укрпочтой». Повестки будут посылаться по тем адресам, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных.

Как стало известно, представители Командования Сухопутных войск ВС Украины сообщили о том, что 17 сентября впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде — из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы Укрпочты.

«Повестки, сгенерированные Реестром военнообязанных и подписанные электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ, о чем свидетельствует специальный QR-код, были распечатаны Укрпочтой и теперь посылаются по домашним адресам военнообязанных рекомендованными почтовыми отправлениями», - говорится в сообщении.

На явку в ТЦК предоставлено 14 дней.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что стало известно, когда ТЦК сможет отправлять повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Как выглядят повестки от ТЦК, отправленные по почте, опубликовали в СМИ.

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