Минобороны планирует объединить Агентство оборонных закупок и Госоператора тыла, — Рустем Умеров раскрыл детали

Запуск состоится сразу с назначением наблюдательного совета.

Фото: Рустем Умеров \ facebook

Министерство обороны планирует объединить Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла. Запуск состоится сразу с назначением наблюдательного совета. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью LB.ua.

Министр отметил, что это была его идея.

«Наша стратегия – провести стратсессию и объединить по стандартам НАТО все агентства в одно. Какое-то Ukrainian Defence Forces Agency, где будут закупки, логистика, контракты измерения, эффективность в соответствии с НАТО», — раскрыл детали Умеров.

На вопрос, включили ли соответствующее агентство в бюджет на следующий год, глава Минобороны ответил, что сейчас идет работа. «У нас есть бюджет в этом году, мы будем его увеличивать до конца 2024 года. И уже работаем над новым», – уточнил он.

«Мы хотим, согласно стратегии НАТО сделать отдельные агентства и объединить их, соответственно должна появиться вертикаль по артиллерии, ракетам, беспилотникам и тому подобное», — отметил Умеров.

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