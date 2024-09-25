Міноборони планує об’єднати Агенцію оборонних закупівель та Держоператора тилу, — Рустем Умєров розкрив деталі

Запуск відбудеться одразу із призначенням наглядової ради.

Фото: Рустем Умєров \ facebook

Міністерство оборони планує об’єднати Агенцію оборонних закупівель та Державного оператора тилу. Запуск відбудеться одразу із призначенням наглядової ради. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров у інтерв’ю LB.ua

Міністр зазначив, що це була його ідея.

«Наша стратегія — провести стратсесію і об’єднати за стандартами НАТО всі агентства в одне. Якесь Ukrainian Defence Forces Agency, де будуть закупівлі, логістика, контракти змірювання, ефективність, відповідно до НАТО», — розкрив деталі Умєров.

На запитання, чи включили відповідне агентство у бюджет на наступний рік, очільник Міноборони відповів, що наразі з цим триває робота. «У нас є бюджет цього року, ми будемо його збільшувати до кінця 2024-го. І вже працюємо над новим», — уточнив він.

«Ми хочемо, згідно зі стратегією НАТО зробити окремі агентства і об’єднати їх, відповідно має з’явитися вертикаль по артилерії, ракетах, безпілотниках абощо», — зазначив Умєров.

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