Практика судів
  1. Суд інфо

Суддю Сергія Савицького відсторонили від здійснення правосуддя

12:41, 25 вересня 2024
Суддю Хустського районного суду Закарпатської області відсторонили на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Сергія Савицького відсторонили від здійснення правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Хустського районного суду Закарпатської області Савицького Сергія Анатолійовича тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Як повідомили у ВРП, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 25 вересня.

«Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 25 вересня 2024 року, суддю Хустського районного суду Закарпатської області Савицького Сергія Анатолійовича відсторонено від здійснення правосуддя», - сказано у повідомленні.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Волинський ТЦК після скандалу з доступом адвокатів вирішив створити місця для спілкування адвокатів та військовозобов’язаних

За аналогом з СІЗО у Волинському ОТЦК створять спеціальні місця для спілкування адвокатів та військовозобов’язаних.

Співробітники секретної служби США отримали повідомлення про підозрілу особу з далекоміром за 27 хвилин до стрілянини на мітингу Дональда Трампа – звіт Сенату

Розслідування Сенату виявило величезні помилки Секретної служби на мітингу Дональд Трампа, де його спробували вбити – проміжний звіт Сенату.

Директиву про заборону мобілізації до 25 років публікувати не будуть – командування Сухопутних військ ЗСУ

Директива отримала гриф «для службового користування», тому незрозуміло, на що посилатися громадянам у разі спроб мобілізації ТЦК чоловіків до 25 років.

Конгрес США прибрав із бюджету норму про продовження президентських повноважень за програмою відправки Україні зброї зі складів США – Олександра Устінова

Білий дім працює над планом «Б» щодо забезпечення військової допомоги Україні.

Інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг»

З інформації про результати медоглядів з метою визначення придатності призовників, військовозобов'язаних, резервістів фактично знімаються гарантії медичної таємниці – її автоматично передаватимуть до Реєстру «Оберіг».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду