Судью Сергея Савицкого отстранили от осуществления правосудия

Судью Хустского районного суда Закарпатской области отстранили на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Судью Хустского районного суда Закарпатской области Савицкого Сергея Анатольевича временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Как сообщили в ВСП, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 25 сентября.

«Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 25 сентября 2024 года, судью Хустского районного суда Закарпатской области Савицкого Сергея Анатольевича отстранено от осуществления правосудия», - сказано в сообщении.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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