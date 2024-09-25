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Встреча Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей Джонсоном может не состояться из-за урагана, который надвигается на США

12:23, 25 сентября 2024
На побережье Мексиканского залива приближается ураган.
Встреча Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей Джонсоном может не состояться из-за урагана, который надвигается на США
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не уверен, сможет ли встретиться с Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон 26 сентября. Об этом сообщает «Голос Америки».

Джонсон ответил, что не знает, останется ли он в Вашингтоне, поскольку близится ураган.

«Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Так что пока я не уверен», - сказал Джонсон.

Ранее лидер большинства в Сенате Конгрессе Чак Шумер заявил о том, что в расписании Конгресса наступили изменения – последние голосования на этой неделе и в этом месяце в Конгрессе намечены на среду, а после этого конгрессмены и сенаторы разъедутся по своим округам из-за непогоды.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября во время визита в Капитолий США должен был встретиться с законодателями от Демократической и Республиканской партий.

26 сентября в Белом доме также запланирована встреча Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом.

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