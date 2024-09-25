Директиву о запрете мобилизации до 25 лет публиковать не будут – командование Сухопутных войск ВСУ

Директива получила гриф «для служебного пользования», поэтому непонятно, на что ссылаться гражданам при попытках мобилизации ТЦК мужчин до 25 лет.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что уже «официально остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных». «Официально. Призыв возможен только по письменному согласию.

В директиве Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано о непризыве мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Демобилизации уже мобилизованных нет. Будем заниматься и давить дальше» - отметил он.

Также он утверждает, что эта директива предполагает, что мобилизация возможна только в отношении мужчин с 25 до 49 лет. «То есть мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению. Знайте свои права. И можете ссылаться на эту директиву», - отметил он.

Впрочем, сама директива пока нигде не опубликована. «Судебно-юридическая газета» газета направила соответствующие запросы на публичную информацию в уполномоченные органы относительно издания такого документа.

Ведь непонятно, на что ссылаться ребятам до 25 лет и их семьям в случае продолжения ТЦК попыток их мобилизации.

В свою очередь, в Сухопутных войсках сообщили, что эта директива публиковаться не будет, поскольку имеет гриф «для служебного пользования» (хотя нормативные акты, касающиеся прав граждан, не могут скрываться и должны быть обнародованы).

«С целью учета потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командованием Сухопутных войск уточнены некоторые вопросы по призыву за мобилизацией военнообязанных граждан отдельных категорий.

Указанные решения, принятые в том числе с целью снижения общественных напряжений, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования.

Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных выполнения поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры принимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов.

Понимаем желание отдельных публичных распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния. Но это не в пользу общего дела борьбы против агрессора.

Прежде всего, хотим заметить, что каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску, чтобы приблизить нашу Победу.

Враг пришел к нам с оружием. И мы должны одолеть его с оружием! Это единственный путь к Победе!» – указали в Сухопутных войсках.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», информацию о состоянии здоровья призывников и военнообязанных будут автоматически вносить в Реестр «Оберег». В Закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении» внесут изменения, которыми снимут гарантии врачебной тайны с информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, которые проводились с целью определения их годности к военной службе. Соответствующий законопроект 12066 года 24 сентября зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

Автор: Наталя Мамченко

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