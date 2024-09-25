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В ВСУ уточнили ряд вопросов относительно призыва за мобилизацией отдельных категорий граждан

12:05, 25 сентября 2024
Детали не раскрывают, но подчеркивают, что решения доведены до определенных воинских частей.
В ВСУ уточнили ряд вопросов относительно призыва за мобилизацией отдельных категорий граждан
Источник фото: depositphotos
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С учетом потребностей и задач по комплектованию личным составом подразделений Сил обороны и в соответствии с нормами действующего законодательства, Командование Сухопутных войск уточнило некоторые вопросы относительно призыва за мобилизацией военнообязанных граждан отдельных категорий.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на соответствующую директиву Командование Сухопутных войск заявил о том, что «официально остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных».

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, указанные решения, принятые, в частности, с целью снижения общественного напряжения, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования.

«Однако органы военного управления ограничены в комментировании вопросов, направленных на выполнение поставленных задач и сведений служебного характера. Эти меры принимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов. Понимаем желание отдельных публичных лиц распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния. Но это не в пользу общего дела борьбы против агрессора», - отметили там.

В ВСУ также отметили, что «каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет может добровольно присоединиться к войску, чтобы приблизить нашу победу».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», информацию о состоянии здоровья призывников и военнообязанных будут автоматически вносить в Реестр «Оберег». В Закон «Основы законодательства Украины о здравоохранении» внесут изменения, которыми снимут гарантии врачебной тайны с информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, которые проводились с целью определения их годности к военной службе. Соответствующий законопроект 12066 года 24 сентября зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

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