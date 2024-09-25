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У ЗСУ уточнили низку питань щодо призову за мобілізацією окремих категорій громадян

12:05, 25 вересня 2024
Деталей не розкривають, але наголошують, що рішення доведені до визначених військових частин.
У ЗСУ уточнили низку питань щодо призову за мобілізацією окремих категорій громадян
Джерело фото: depositphotos
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З урахуванням потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командування Сухопутних військ уточнило деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов'язаних громадян окремих категорій.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на відповідну директиву Командування Сухопутних військ заявив про те, що  «офіційно зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних».

Як повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, зазначені рішення, прийняті, зокрема, з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування.

«Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів. Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора», - зазначили там.

У ЗСУ також наголосили, що «кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити нашу перемогу».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг». До Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» внесуть зміни, якими знімуть гарантії медичної таємниці з інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проводились з метою визначення їхньої придатності до військової служби. Відповідний законопроект 12066 24 вересня зареєструвала у Верховній Раді група депутатів на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнком.

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