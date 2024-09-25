Моряки можуть призначити довірену особу для отримання документів у Дії без відвідування нотаріуса

У Дії з’явилася нова можливість для моряків. Вони зможуть онлайн призначити довірену особу для отримання кваліфікаційних документів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Моряки постійно перебувають у рейсах по всьому світу, тому знайти час, щоб забрати документи в Адміністрації судноплавства, буває дуже складно.
Додали в Дію можливість призначити довірену особу, яка зможе забрати документи, поки ви в рейсі. Для цього просто вкажіть дані про людину, коли подаватимете заяву про присвоєння звання або підтвердження кваліфікації. Представнику на пошту надійде QR-код, який треба показати в Адміністрації судноплавства, щоб забрати документи», — розповів Федоров.
Раніше оформити довіреність можна було лише в нотаріуса, це платна послуга, яка триває до тижня часу. У Дії це безкоштовно.
Як моряку оформити довіреність у «Дії»
У разі відмови комісія надішле листа на пошту та пояснить причини.
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