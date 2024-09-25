Конгрес США прибрав із бюджету норму про продовження президентських повноважень за програмою відправки Україні зброї зі складів США – Олександра Устінова

Білий дім працює над планом «Б» щодо забезпечення військової допомоги Україні.

Раніше у Пентагоні заявили, що використають «кожен цент» з коштів, які доступні для військової допомоги України. Питання стояло про $5,8 млрд з програми президентських повноважень (PDA), завдяки якій можна надсилати Україні зброю зі складів США. Адміністрація Джо Байдена використовувала ці повноваження для поставки зброї в Україну безпосередньо через запаси Міністерства оборони.

За правилами використання бюджету, Білий дім може втратити доступ до неї після закінчення бюджетного року – тобто, 30 вересня 2024 року, якщо не продовжити відповідні повноваження Президента США. Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на продовження терміну дії відповідних президентських повноважень, що зробило б доступними для України приблизно 5,8 млрд доларів після 30 вересня.

Таким чином, план «А» полягав в продовженні можливості використання залишку коштів на 2025 фінансовий рік, який розпочинається 1 жовтня.

Втім, як повідомляє народна депутатка України Олександра Устінова, в останній момент цю норму з бюджету прибрали. Таким чином, у США вирішили йти за планом «Б».

«В Вашингтоні зараз велика заруба по Україні, тому сподіваюсь, що 500 українців-діаспорян, які прилетіли адвокатувати допомогу нам – це прочитають.

Час зараз не найкращий – останній тиждень роботи конгресу, у всіх в голові лише вибори і свої округи. Бюджет проголосувати вони не в змозі, тому на 3 місяці просто подовжили дію минулорічного.

Звідти прибрали в останню секунду всупереч домовленостям продовження дії PDA (не буду коментувати чому, але як є). Тому в кінці тижня держдеп вийде з найбільшим пакетом для України, щоб використати те, що залишилось. Це буде загальне оголошення без деталей, щоб мати більшу маневреність далі. Тому благаю вас - PDA – це не пріорітет адвокаціі. В нас ж більші і серйозніші проблеми» - підкреслила Олександра Устінова.

Також, за її словами, є «проблема з замороженими активами».

«Зараз в США їх 20 млрд, і їх теж не продовжили в бюджеті. Ідея була віддати нам 10 напряму в бюджет, а ще 10 пустити на програму FMF, і використати для довгострокових контрактів з виробниками зброї в США. Але є проблема – американським законодавством максимально дозволено виділяти на програму FMF (foreign military finance) лише 8 млрд в рік. Тому в цей 3-х місячний бюджет треба впхати правку, яка підніме цей поріг до 16 млрд (10 наших і ще 6 на інші країни). І оце треба адвокатувати. Бо якщо контракти будуть заключені, щоб не відбувалось в Конгресі чи Білому домі, зброя нам по контрактам буде йти. Це має зробити Сенат, у якого зараз лежить CR» - підкреслила вона.

В свою чергу, як зазначає Politico, адміністрація Байдена працює над планом розширення своїх повноважень щодо відправлення в Україну американської зброї та обладнання на 5,9 мільярда доларів до закінчення терміну фінансування в кінці місяця.

«Повноваження, що є частиною пакету допомоги Україні, прийнятого в квітні, дозволяють Пентагону зануритися у власні запаси, щоб швидко переправити зброю та обладнання в Україну. Потім гроші витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США, але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня» - зазначає видання.

«Новий обхідний шлях — який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці — дозволить Пентагону продовжувати надсилати зброю до Києва. Однак за цим методом США не буде дозволено вводити нові типи обладнання, яких не було в попередніх поставках» - пише Politico.

Також очікується, що цього тижня США оголосить про новий пакет для України в розмірі 375 мільйонів доларів.

Автор: Наталя Мамченко

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