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Конгрес США прибрав із бюджету норму про продовження президентських повноважень за програмою відправки Україні зброї зі складів США – Олександра Устінова

11:54, 25 вересня 2024
Білий дім працює над планом «Б» щодо забезпечення військової допомоги Україні.
Конгрес США прибрав із бюджету норму про продовження президентських повноважень за програмою відправки Україні зброї зі складів США – Олександра Устінова
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Раніше у Пентагоні заявили, що використають «кожен цент» з коштів, які доступні для військової допомоги України. Питання стояло про $5,8 млрд з програми президентських повноважень (PDA), завдяки якій можна надсилати Україні зброю зі складів США. Адміністрація Джо Байдена використовувала ці повноваження для поставки зброї в Україну безпосередньо через запаси Міністерства оборони. 

За правилами використання бюджету, Білий дім може втратити доступ до неї після закінчення бюджетного року – тобто, 30 вересня 2024 року, якщо не продовжити відповідні повноваження Президента США. Як раніше писала «Судово-юридична газета», адміністрація Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на продовження терміну дії відповідних президентських повноважень, що зробило б доступними для України приблизно 5,8 млрд доларів після 30 вересня. 

Таким чином, план «А» полягав в продовженні можливості використання залишку коштів на 2025 фінансовий рік, який розпочинається 1 жовтня.

Втім, як повідомляє народна депутатка України Олександра Устінова, в останній момент цю норму з бюджету прибрали. Таким чином, у США вирішили йти за планом «Б».

«В Вашингтоні зараз велика заруба по Україні, тому сподіваюсь, що 500 українців-діаспорян, які прилетіли адвокатувати допомогу нам – це прочитають.

Час зараз не найкращий – останній тиждень роботи конгресу, у всіх в голові лише вибори і свої округи. Бюджет проголосувати вони не в змозі, тому на 3 місяці просто подовжили дію минулорічного.

Звідти прибрали в останню секунду всупереч домовленостям продовження дії PDA (не буду коментувати чому, але як є). Тому в кінці тижня держдеп вийде з найбільшим пакетом для України, щоб використати те, що залишилось. Це буде загальне оголошення без деталей, щоб мати більшу маневреність далі. Тому благаю вас - PDA – це не пріорітет адвокаціі. В нас ж більші і серйозніші проблеми» - підкреслила Олександра Устінова.

Також, за її словами, є «проблема з замороженими активами».

«Зараз в США їх 20 млрд, і їх теж не продовжили в бюджеті. Ідея була віддати нам 10 напряму в бюджет, а ще 10 пустити на програму FMF, і використати для довгострокових контрактів з виробниками зброї в США. Але є проблема – американським законодавством максимально дозволено виділяти на програму FMF (foreign military finance) лише 8 млрд в рік. Тому в цей 3-х місячний бюджет треба впхати правку, яка підніме цей поріг до 16 млрд (10 наших і ще 6 на інші країни). І оце треба адвокатувати. Бо якщо контракти будуть заключені, щоб не відбувалось в Конгресі чи Білому домі, зброя нам по контрактам буде йти. Це має зробити Сенат, у якого зараз лежить CR» - підкреслила вона.

В свою чергу, як зазначає Politico, адміністрація Байдена працює над планом розширення своїх повноважень щодо відправлення в Україну американської зброї та обладнання на 5,9 мільярда доларів до закінчення терміну фінансування в кінці місяця.

«Повноваження, що є частиною пакету допомоги Україні, прийнятого в квітні, дозволяють Пентагону зануритися у власні запаси, щоб швидко переправити зброю та обладнання в Україну. Потім гроші витрачаються на заміну цього обладнання в арсеналах США, але ці повноваження закінчуються з початком нового фінансового року 1 жовтня» - зазначає видання.

«Новий обхідний шлях — який вимагає від адміністрації заявити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці — дозволить Пентагону продовжувати надсилати зброю до Києва. Однак за цим методом США не буде дозволено вводити нові типи обладнання, яких не було в попередніх поставках» - пише Politico.

Також очікується, що цього тижня США оголосить про новий пакет для України в розмірі 375 мільйонів доларів.

Автор: Наталя Мамченко 

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Конгрес США прибрав із бюджету норму про продовження президентських повноважень за програмою відправки Україні зброї зі складів США – Олександра Устінова

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