Конгресс США убрал из бюджета норму о продлении президентских полномочий по программе отправки Украине оружия со складов США – Александра Устинова

Белый дом работает над планом «Б» относительно обеспечения военной помощи Украине.

Ранее в Пентагоне заявили, что используют каждый цент из средств, которые доступны для военной помощи Украины. Вопрос стоял о $5,8 млрд из программы президентских полномочий (PDA), благодаря которой можно посылать Украине оружие со складов США. Администрация Джо Байдена использовала эти полномочия для поставки оружия в Украину напрямую из-за запасов Министерства обороны.

По правилам использования бюджета, Белый дом может потерять доступ к ней по окончании бюджетного года – то есть 30 сентября 2024 года, если не продлить соответствующие полномочия Президента США. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», администрация Джо Байдена направила в Конгресс запрос на продление срока действия соответствующих президентских полномочий, что сделало бы доступными для Украины примерно 5,8 млрд долларов после 30 сентября.

Таким образом, план «А» заключался в продлении возможности использования остатка средств на 2025 финансовый год, который начинается 1 октября.

Впрочем, как сообщает народный депутат Украины Александра Устинова, в последний момент эту норму из бюджета убрали. Таким образом, в США решили следовать плану «Б».

«В Вашингтоне сейчас большая заруба по Украине, поэтому надеюсь, что 500 украинцев-диаспорян, прилетевших адвокатировать помощь нам – это прочитают.

Время сейчас не самое лучшее – последняя неделя работы конгресса, у всех в голове только выборы и свои округа. Бюджет проголосовать они не могут, поэтому на 3 месяца просто продлили действие прошлогоднего.

Оттуда убрали в последнюю секунду вопреки договоренностям продолжения действия PDA (не буду комментировать почему, но как есть). Поэтому в конце недели госдеп выйдет с самым большим пакетом для Украины, чтобы использовать то, что осталось. Это будет всеобщее объявление без деталей, чтобы иметь большую маневренность дальше. Поэтому умоляю вас – PDA – это не приоритет адвокации. У нас же большие и более серьезные проблемы», - подчеркнула Александра Устинова.

Также, по ее словам, есть «проблема с замороженными активами».

«Сейчас в США их 20 млрд, и их тоже не продлили в бюджете. Идея была отдать нам десять направлений в бюджет, а еще десять пустить на программу FMF, и использовать для долгосрочных контрактов с производителями оружия в США. Но есть проблема – американскому законодательству максимально разрешено выделять на программу FMF (foreign military finance) всего 8 млрд в год. Поэтому в этот 3-х месячный бюджет нужно впихнуть правку, которая поднимет этот порог до 16 млрд (10 наших и еще 6 на другие страны). И вот надо адвокатировать. Если контракты будут заключены, чтобы не происходило в Конгрессе или Белом доме, оружие нам по контрактам будет идти. Это должен сделать Сенат, у которого сейчас лежит CR», - подчеркнула она.

В свою очередь, как отмечает Politico, администрация Байдена работает над планом расширения своих полномочий по отправлению в Украину американского оружия и оборудования на 5,9 миллиарда долларов до окончания срока финансирования в конце месяца.

«Полномочия, являющиеся частью пакета помощи Украине, принятого в апреле, позволяют Пентагону погрузиться в собственные запасы, чтобы быстро переправить оружие и оборудование в Украину. Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США, но эти полномочия истекают с началом нового финансового года 1 октября», - отмечает издание.

«Новый обходной путь – который требует от администрации заявить, что она использует остальную помощь в ближайшие месяцы – позволит Пентагону продолжать посылать оружие в Киев. Однако по этому методу США не будет позволено вводить новые типы оборудования, которых не было в предыдущих поставках», - пишет Politico.

Также ожидается, что на этой неделе США объявит новый пакет для Украины в размере 375 миллионов долларов.

Автор: Наталя Мамченко

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