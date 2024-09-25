В Италии открыли украинскую школу в Риме

В Риме открыли Украинский дом и новую украинскую школу.

Источник фото: Посольство Украины в Италии / Facebook

В столице Италии – Риме – открыли Украинский дом и новую украинскую школу. Как отмечают в Посольстве Украины в Италии, новое пространство в Риме будет центром для украинской общины.

Украинцы там смогут общаться, участвовать в разных мероприятиях и программах и укреплять связи с Родиной.

В Минреинтеграции отмечают, что при Украинском доме будет работать школа для детей. Учеба будет проводиться по стандартам программы «Новая украинская школа». Школьная программа разработана с учетом особенностей и специфики обучения за границей.

Посещая заведение, дети смогут углублять знания по украинскому языку, народоведению, а также посещать разные факультативные занятия.

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