В Італії відкрили українську школу в Римі

У Римі відкрили Український дім та нову українську школу.

Джерело фото: Посольство України в Італії / Facebook

У столиці Італії – Римі – відкрили Український дім та нову українську школу. Як зазначають у Посольстві України в Італії, новий простір у Римі буде осередком для української громади.

Українці там зможуть спілкуватися, брати участь у різних заходах і програмах та зміцнювати зв’язки з Батьківщиною.

У Мінреінтеграції зазначають, що при Українському домі працюватиме школа для дітей. Навчання здійснюватиметься за стандартами програми «Нова українська школа». Шкільна програма розроблена з урахуванням особливостей і специфіки навчання за кордоном.

Відвідуючи заклад, діти зможуть поглиблювати знання з української мови, народознавства, а також відвідувати різні факультативні заняття.

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