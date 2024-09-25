Для військових розроблять нові штани з наколінниками, підсумки та бейсболки

Як заявили у Міністерстві, опитування військових засвідчило, що саме ці речі є найбільш потрібними.

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Міноборони розробить технічні специфікації для бейсболки, штанів з наколінниками, підсумків для турнікетів та планшетів. Як заявили у Міністерстві, опитування військових засвідчило, що саме ці речі є найбільш потрібними. Опитування проходило протягом липня-серпня, його провів Департамент політики закупівель Міноборони спільно з Командуванням сил логістики.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, опитування провели, щоб дізнатися реальний стан справ із забезпеченням ЗСУ формою, бронежилетами, шоломами.

Також військові мали можливість висловити побажання про те, якого речового майна їм бракує. Наприклад, на їхню думку, варто видавати також демісезонні куртки (вітровки), одномісні індивідуальні намети, підсумки для планшетів та турнікетів, військові бейсболки, тактичні кросівки тощо.

«Ми прагнемо забезпечити наших військових усім необхідним для ефективного виконання завдань. Змінюється війна, змінюються потреби – і ми дослуховуємось до військовослужбовців. Під час опитування вони висловили конкретні побажання щодо речового майна, якого їм бракує. Ми це врахуємо», – зазначив заступник міністра.

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