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Українці тепер можуть оплатити перший внесок за єОселю сертифікатом єВідновлення — це доступно в Дії

11:47, 25 вересня 2024
Покрити перший внесок можна сертифікатом єВідновлення, а решту взяти в кредит через єОселю.
Українці тепер можуть оплатити перший внесок за єОселю сертифікатом єВідновлення — це доступно в Дії
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Українці, які втратили житло через війну, відтепер зможуть через Дію використати житловий сертифікат єВідновлення, щоб сплатити перший внесок за програмою єОселя. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Як це працюватиме:

Наприклад, ви отримали сертифікат на 2 мільйони гривень за знищене житло, але квартира, яку ви хочете придбати, коштує дорожче. Раніше довелося б одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант», - роз’яснив Михайло Федоров.

Тепер покрити перший внесок можна сертифікатом єВідновлення, а решту взяти в кредит через єОселю. Залежно від пільгової категорії кредитна ставка буде 3% або 7%.

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