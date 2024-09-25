Украинцы теперь могут оплатить первый взнос за єОселя сертификатом єВідновлення — это доступно в Дії

Покрыть первый взнос можно сертификатом есть Восстановление, а остальное взять в кредит через есть Обитель.

Украинцы, потерявшие жилье из-за войны, отныне смогут через Дію использовать жилищный сертификат єВідновлення, чтобы уплатить первый взнос по программе єОселя. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Как это будет работать:

К примеру, вы получили сертификат на 2 миллиона гривен за уничтоженное жилье, но квартира, которую вы хотите приобрести, стоит дороже. Раньше пришлось бы сразу доплачивать разницу из собственных средств или искать более дешевый вариант», - разъяснил Михаил Федоров.

Теперь покрыть первый взнос можно сертификатом єВідновлення, а остальное взять в кредит через єОселя. В зависимости от льготной категории кредитная ставка будет 3 или 7%.

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