В Таиланде легализовали однополые браки – это первый случай в Юго-Восточной Азии

Теперь закон о браке использует гендерно-нейтральные термины, а также предоставляет право усыновления однополым парам.

Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки. Закон подписал король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн, сообщает издание France 24.

Теперь закон о браке использует гендерно-нейтральные термины, а также предоставляет право усыновления однополым парам.

Закон вступит в силу через 120 дней после публикации в Королевской газете — 22 января 2025 года.

«Спасибо за поддержку из всех секторов. Это общая борьба для всех», — отметила премьер-министр Петонгтарн Чинават.

Закон предоставляет парам ЛГБТК+ те же юридические права и признание, что и гетеросексуальным парам, включая права наследования, усыновления и принятия решений по здравоохранению.

Официальное одобрение закона королем явилось кульминацией многолетней кампании и неудачных попыток принятия подобных документов. Документ провел через парламент тогдашний премьер-министр Сретта Тависин, активно поддерживавший ЛГБТ-сообщество.

«Справедливость и равенство стали конкретными в тайском обществе. Гендерное разнообразие будет в конце концов принято полностью. Поздравляем», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Греция легализовала однополые браки.

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