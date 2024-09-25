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У Таїланді легалізували одностатеві шлюби — це перший випадок у Південно-Східній Азії

21:46, 25 вересня 2024
Тепер закон про шлюб використовує гендерно нейтральні терміни, а також надає право усиновлення одностатевим парам.
У Таїланді легалізували одностатеві шлюби — це перший випадок у Південно-Східній Азії
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Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві шлюби. Закон підписав король Таїланду Маха Ваджиралонгкорн, повідомляє видання France 24.

Тепер закон про шлюб використовує гендерно нейтральні терміни, а також надає право усиновлення одностатевим парам.

Закон набуде чинності через 120 днів після публікації в Королівській газеті, — 22 січня 2025 року.

«Дякую за підтримку з усіх секторів. Це спільна боротьба для всіх», — зазначила премʼєр-міністр Петонгтарн Чинават.

Закон надає парам ЛГБТК+ ті ж юридичні права та визнання, що й гетеросексуальним парам, включаючи права щодо спадкування, усиновлення та прийняття рішень щодо охорони здоров’я.

Офіційне схвалення закону королем стало кульмінацією багаторічної кампанії і невдалих спроб ухвалення подібних документів. Документ провів через парламент тодішній прем’єр-міністр Сретта Тавісін, який активно підтримував ЛГБТ-спільноту.  

«Справедливість і рівність стали конкретними в тайському суспільстві. Гендерна різноманітність буде врешті-решт прийнята повністю. Вітаємо», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Греція легалізувала одностатеві шлюби.

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