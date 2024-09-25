Для военных разработают новые штаны с наколенниками, подсумки и бейсболки

Как заявили в Министерстве, опрос военных показал, что именно эти вещи являются наиболее необходимыми.

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Минобороны разработает технические спецификации для бейсболки, штанов с наколенниками, подсумок для турникетов и планшетов. Как заявили в Министерстве, опрос военных показал, что именно эти вещи являются наиболее необходимыми. Опрос проходил в течение июля-августа, его провел Департамент политики закупок Минобороны совместно с Командованием сил логистики.

По словам заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, опрос провели, чтобы узнать реальное положение дел с обеспечением ВСУ формой, бронежилетами, шлемами.

Также военные имели возможность высказать пожелание о том, какого вещного имущества им не хватает. Например, по их мнению, следует выдавать также демисезонные куртки (ветровки), одноместные индивидуальные палатки, подсумки для планшетов и турникетов, военные бейсболки, тактические кроссовки и т.д.

«Мы стремимся обеспечить наших военных всем необходимым для эффективного выполнения задач. Изменяется война, меняются потребности – и мы прислушиваемся к военнослужащим. В ходе опроса они высказали конкретные пожелания в отношении недостающего вещного имущества. Мы это учтем», – отметил заместитель министра.

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