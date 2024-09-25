Моряки могут назначить доверенное лицо для получения документов в Дії без посещения нотариуса

Раньше оформить доверенность можно было только у нотариуса, это платная услуга, которая длится до недели, а в Дії это бесплатно.

У Дії появилась новая возможность для моряков. Они смогут назначить доверенное лицо онлайн для получения квалификационных документов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Моряки постоянно находятся в рейсах по всему миру, поэтому найти время, чтобы забрать документы в Администрации судоходства, бывает очень сложно.

Добавили в Дію возможность назначить доверенное лицо, которое сможет забрать документы, пока вы в рейсе. Для этого просто укажите данные о человеке, когда будете подавать заявление о присвоении звания или подтверждения квалификации. Представителю на почту поступит QR-код, который следует показать в Администрации судоходства, чтобы забрать документы», — рассказал Федоров.

Раньше оформить доверенность можно было только у нотариуса, это платная услуга, которая длится до недели. В Дії это бесплатно.

Как моряку оформить доверенность в Дії:

на портале Дія необходимо подать заявление о присвоении звания или подтверждения квалификации. И сразу указать данные о человеке, который заберет документы;

доверенный человек получит на почту QR-код с решением квалификационной комиссии;

в Администрации судоходства этот человек должен показать QR-код и документ, удостоверяющий его личность;

после этого представителю моряка будут переданы документы.

В случае отказа комиссия отправит письмо на почту и объяснит причины.

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