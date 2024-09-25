Директиву про заборону мобілізації до 25 років публікувати не будуть – командування Сухопутних військ ЗСУ

Директива отримала гриф «для службового користування», тому незрозуміло, на що посилатися громадянам у разі спроб мобілізації ТЦК чоловіків до 25 років.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що вже «офіційно зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних». «Офіційно. Призов можливий лише за письмовою згодою.

В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Демобілізації вже мобілізованих не має. Будем займатись і тиснути далі» - зазначив він.

Також він стверджує, що ця директива передбачає, що мобілізація можлива лише стосовно чоловіків з 25 до 49 років. «Тобто, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Знайте свої права. І можете посилатись на цю директиву» - зазначив він.

Втім, саму директиву наразі ніде не опубліковано. «Судово-юридична газета» газета надіслала відповідні запити на публічну інформацію до уповноважених органів стосовно видання такого документу.

Адже наразі незрозуміло, на що посилатися хлопцям до 25 років та їх родинам у разі продовження ТЦК спроб їх мобілізації.

В свою чергу, в Сухопутних військах повідомили, що ця директива публікуватися не буде, бо має гриф «для службового користування» (хоча нормативні акти, які стосуються прав громадян не можуть приховуватися і повинні бути оприлюднені).

«З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій.

Зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування.

Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів.

Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора.

Передусім хочемо зауважити, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити нашу Перемогу.

Ворог прийшов до нас зі зброєю. І ми повинні здолати його зі зброєю! Це єдиний шлях до Перемоги!» - вказали у Сухопутних військах.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», інформацію про стан здоров’я призовників і військовозобов’язаних будуть автоматично вносити до Реєстру «Оберіг». До Закону «Основи законодавства України про охорону здоров'я» внесуть зміни, якими знімуть гарантії медичної таємниці з інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проводились з метою визначення їхньої придатності до військової служби. Відповідний законопроект 12066 24 вересня зареєструвала у Верховній Раді група депутатів на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнком.

Автор: Наталя Мамченко

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