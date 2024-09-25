Зустріч Володимира Зеленського із спікером Палати представників Джонсоном може не відбутися через ураган, який насувається на США

На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не впевнений, чи зможе зустрітися з Володимиром Зеленським під час його візиту до Вашингтона 26 вересня. Про це повідомляє «Голос Америки».

Джонсон відповів, що не знає, чи залишиться він у Вашингтоні, оскільки наближається ураган.

«Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений», - сказав Джонсон.

Раніше лідер більшості в Сенаті Конгресі Чак Шумер заявив про те, що в розкладі Конгресу настали зміни - останні голосування на цьому тижні і в цьому місяці в Конгресі намічені на середу, а після цього конгресмени та сенатори роз'їдуться по своїх округах через негоду.

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня під час візиту до Капітолія США, мав зустрітися з законодавцями від Демократичної та Республіканської партій.

На 26 вересня у Білому домі також запланована зустріч Володимира Зеленського з лідером США Джо Байденом.

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