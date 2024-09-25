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Зустріч Володимира Зеленського із спікером Палати представників Джонсоном може не відбутися через ураган, який насувається на США

12:23, 25 вересня 2024
На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган.
Зустріч Володимира Зеленського із спікером Палати представників Джонсоном може не відбутися через ураган, який насувається на США
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон не впевнений, чи зможе зустрітися з Володимиром Зеленським під час його візиту до Вашингтона 26 вересня. Про це повідомляє «Голос Америки».

Джонсон відповів, що не знає, чи залишиться він у Вашингтоні, оскільки наближається ураган.

«Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений», - сказав Джонсон.

Раніше лідер більшості в Сенаті Конгресі Чак Шумер заявив про те, що в розкладі Конгресу настали зміни - останні голосування на цьому тижні і в цьому місяці в Конгресі намічені на середу, а після цього конгресмени та сенатори роз'їдуться по своїх округах через негоду.

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня під час візиту до Капітолія США, мав зустрітися з законодавцями від Демократичної та Республіканської партій.

На 26 вересня у Білому домі також запланована зустріч Володимира Зеленського з лідером США Джо Байденом.

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