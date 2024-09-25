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Українці почали отримувати перші повістки, надіслані поштою – у мережі показали, як вони виглядають

12:59, 25 вересня 2024
Фото перших таких повісток публікують у медіа.
Українці почали отримувати перші повістки, надіслані поштою – у мережі показали, як вони виглядають
Джерело фото: Freepik
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«Судово-юридична газета» писала, що відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки «Укрпоштою». Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

Як стало відомо, представники Командування Сухопутних військ ЗС України повідомили про те, що 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді, — з усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів Укрпошти.

«Повістки, згенеровані Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані Укрпоштою і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями», - сказано у повідомленні.

На явку до ТЦК надано 14 днів.

Також «Судово-юридична газета» пояснювала, що стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Як виглядають повістки від ТЦК, надіслані поштою, опублікували у ЗМІ.

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