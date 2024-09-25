Прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, на якого здійснили замах, надіслали конверт з кулею

Отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

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Прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо доставили конверт, у якому була куля. Про це повідомляє видання aktuality.sk

Інформацію підтвердили у словацькому уряді.

«Ми можемо підтвердити, що конверт із кулею, адресований прем'єр-міністру Словаччини, сьогодні був доставлений до урядової канцелярії», — повідомляє пресслужба.

Як вказує видання, наразі отриманий конверт перевіряють співробітники управління захисту посадових осіб та дипломатичних місій Словаччини.

Як відомо, 15 травня у Роберта Фіцо вистрілили кілька разів. Словацький прем'єр отримав важкі поранення й перебував у критичному стані.

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