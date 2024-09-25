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Сенат підтримав законопроєкт про посилення безпеки для кандидатів у президенти США

13:04, 25 вересня 2024
Документ тепер надійде на стіл до президента Джо Байдена і очікуватиме на його підпис.
Сенат підтримав законопроєкт про посилення безпеки для кандидатів у президенти США
Джерело фото: Getty Images/Anna Moneymaker
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Законодавство, яке посилює захист Секретних служб для кандидатів від головних президентських партій, і яке минулого тижня схвалила Палата представників, тепер переходить на стіл президента США Джо Байдена. Про це пише Рolitico.

«Цей законопроєкт тепер надійде на стіл до президента Байдена, і я сподіваюся, що він швидко підпише його, — сказав сенатор Рік Скотт (штат Флорида).

Цей крок послідував за тим, як законопроєкт був одноголосно схвалений Палатою представників, і відправляє документ на підпис Байдену. Як зазначається, він застосовуватиметься до всіх основних кандидатів у майбутньому, а не лише до Трампа та віце-президентки Камали Гарріс.

У свою чергу сенатор Кріс Мерфі (демократ від Коннектикуту) закликав до «більш цілісного» обговорення питань безпеки політичних діячів та заходів щодо вирішення проблеми доступу до зброї. «Я не думаю, що зміна того, як Секретна служба виконує свою роботу, принесе хоч щось суттєве», - заявив він.

Він також закликав республіканців підтримати виділення додаткових ресурсів Секретній службі за рахунок короткострокового державного фінансування, але в кінцевому підсумку не заперечував проти ухвалення законопроекту.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, сталася стрілянина. Агент служби безпеки відкрив вогонь по чоловіку, який просунув крізь огорожу гвинтівку. Правоохоронці вважають, що чоловік міг готувати замах на політика.

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