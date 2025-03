Трамп пообещал на следующей неделе обнародовать отчет о покушении в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе обнародует отчет по Томасу Мэтью Круксу - нападавшему, который выстрелил ему в ухо во время митинга в Пенсильвании. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

По словам Трампа, он получит соответствующий отчет от спецслужб на следующей неделе и намерен сделать его публичным.

«Я хочу найти ответы. Они дадут мне отчет на следующей неделе, и... я хочу опубликовать отчет», - цитирует Трампа журналистка Коллин Рагг в соцсети X.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», расследование Сената выявило огромные ошибки Секретной службы на митинге Дональд Трампа, где его попытались убить.

JUST IN: President Trump announces he will be releasing reports on the assass*nation attempts against his life.



Reporter: "Why do you think we don't know more about the guy who shot you in the ear?"



Trump: “We can no longer blame Biden for that one. They are giving me a report… pic.twitter.com/w4Vg9U3rd8