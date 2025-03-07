Для достижения «мира через силу» Украина должна быть в самой сильной позиции, – лидеры ЕС

Лидеры ЕС поддержали военную помощь Украине без Венгрии.

Фото: Politico

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Лидеры Европейского Союза одобрили предоставление военной помощи Украине, однако без поддержки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Это решение было принято на экстренном саммите в Брюсселе. Об этом пишет Politico.

Несмотря на позицию Венгрии, остальные 26 стран ЕС приняли собственное решение по поддержке Украины. В совместном заявлении указано, что для достижения мира Украина должна усиливать свою обороноспособность.

«Для достижения «мира через силу» Украина должна быть в сильнейшей позиции с собственным мощным военным и оборонным потенциалом как важным компонентом», - говорится в совместном заявлении. «Европейский Союз остается преданным, в координации с партнерами-единомышленниками и союзниками, предоставлять усиленную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу».

Также в заявлении говорится о намерениях усилить санкционное давление на Россию, чтобы ограничить ее возможности продолжать агрессию.

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