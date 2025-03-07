США планують закрити консульства у Європі – The Guardian

США планують закрити кілька консульств у Західній Європі та скоротити дипломатичний персонал.

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Вашингтон готується до закриття кількох консульств у Західній Європі та загального скорочення дипломатичного персоналу у світі, повідомляє The Guardian з посиланням на американських чиновників.

Крім того, Державний департамент США розглядає можливість об’єднання кількох експертних бюро у Вашингтоні, які займаються питаннями прав людини, біженців, глобального кримінального правосуддя, проблемами жінок і боротьбою з торгівлею людьми.

Раніше Reuters повідомляло, що американським дипломатичним представництвам запропонували скоротити штат щонайменше на 10%.

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