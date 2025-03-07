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7 березня – яке сьогодні свято та головні події

09:36, 7 березня 2025
7 березня – Всесвітній день відключення гаджетів.
7 березня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: 5.ua
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7 березня святкують кілька цікавих днів, зокрема День енергії рослин, День народження телефонного апарату, День бути почутим, Всесвітній день відключення гаджетів та День подяки співробітникам.

Православна церква цього дня вшановує пам'ять святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших.

Історичні події цього дня:

У 1900 році з борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег.

У 1933 році в американському Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу винайшов популярну гру "Монополія".

У 1957 році відбувся перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10.

У 1987 році Майк Тайсон став чемпіоном WBA після перемоги над Джеймсом Смітом в 12-раундовому бою.

У 1992 році стартували перші матчі футбольного чемпіонату України.

У 1992 році після повалення президента Звіада Гамсахурдіа в Тбілісі було оголошено про створення Державної ради на чолі з Едуардом Шеварнадзе.

У 1994 році Верховний суд США ухвалив рішення, що пародії на оригінальні роботи не є порушенням авторських прав.

У 2010 році відбулася 82-га церемонія вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі.

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