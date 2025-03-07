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Более 8,5 млн грн могут взыскать с супругов таможенников и их сына – чиновника райсовета

12:00, 7 марта 2025
Супруги приобрели квартиру в Одессе, а их сын купил квартиру в столице и внедорожник Toyota.
Более 8,5 млн грн могут взыскать с супругов таможенников и их сына – чиновника райсовета
Фото: nazk.gov.ua
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Прокуроры САП подали два иска в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму более 8,5 млн грн, принадлежащих работникам таможни и их сыну – чиновнику райсовета.

НАПК установило, что в 2021 году супруги – начальник отдела и главный государственный инспектор Одесской таможни – приобрели квартиру в Одессе площадью 103,8 кв. м. Их сын, занимающий должность заместителя главы районного совета в Киевской области, купил квартиру в столице площадью 105,5 кв. м и автомобиль Toyota Rav-4 Hybrid 2018 года выпуска. При этом право собственности на указанные активы чиновники зарегистрировали на их близкую родственницу.

«Анализ законных доходов и сбережений семьи свидетельствует, что чиновники и их близкие родственники не могли приобрести указанные активы за счет законных доходов. После начала мониторинга образа жизни этих субъектов они срочно продали это движимое и недвижимое имущество», – заявили в НАПК.

Активы могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС в соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины.

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САП НАПК ВАКС

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