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Великобритания продолжит предоставлять Украине разведданные – The Guardian

13:30, 7 марта 2025
Великобритания подтвердила предоставление разведывательных данных Украине для раннего предупреждения атак.
Великобритания продолжит предоставлять Украине разведданные – The Guardian
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Великобритания подтвердила, что продолжит предоставлять разведывательные данные Украине, даже несмотря на то, что европейские страны предоставляют ограниченную информацию по сравнению с США.

По данным The Guardian, Великобритания будет и в дальнейшем предоставлять не только обработанные, но и анализ необработанных разведывательных данных, что позволит Украине получать важные сведения для раннего предупреждения об атаках и возможности для ударов вглубь России.

Источники отмечают, что хотя масштабы британских данных ограничены по сравнению с США, они обеспечат Украине важные инструменты для сохранения оперативной готовности. Информация поступает со спутников, самолетов наблюдения, таких как Rivet Joint, и других источников, включая тайно развернутые наземные силы и открытые ресурсы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Париж готов предоставлять Киеву необходимую информацию на фоне прекращения доступа к американским данным.

Как сообщалось, США перестали предоставлять Украине разведданные, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

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Великобритания

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