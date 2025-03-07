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Орбан хочет провести в Венгрии опрос по вступлению Украины в ЕС

10:27, 7 марта 2025
Премьер Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос о поддержке членства Украины в ЕС.
Орбан хочет провести в Венгрии опрос по вступлению Украины в ЕС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство проведет опрос венгров по их поддержке вступления Украины в Евросоюз. Об этом пишет Politico.

"У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас", - сказал Орбан.

С 2010 года его правительство провело более десятка так называемых национальных консультаций по разным вопросам, от миграции до прав ЛГБТК+, напоминает Politico.

Это кампании по рассылке писем, в которых всем венграм, имеющим право голоса, задают вопросы и предлагают выбрать один из вариантов ответов, иногда просто ответить «да» или «нет».

Напомним, что Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что не будет блокировать усилия по укреплению обороноспособности блока.

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ЕС Украина Венгрия Орбан

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