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Орбан заявив, що не буде блокувати зусилля щодо посилення обороноздатності ЄС

17:30, 6 березня 2025
Віктор Орбан погодився на посилення оборони ЄС.
Орбан заявив, що не буде блокувати зусилля щодо посилення обороноздатності ЄС
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив лідерам ЄС, що не блокуватиме зусилля щодо зміцнення обороноздатності блоку.

На своїй сторінці в соцмережі Х він повідомив, що існує згода щодо необхідності зміцнення європейської оборони.

«Мої зустрічі у Франції підтвердили, що, хоча ми можемо розходитися в поглядах щодо умов миру, ми погоджуємося з тим, що повинні зміцнювати обороноздатність європейських країн, і ці зусилля мають розширити повноваження держав-членів, а не брюссельських бюрократів», – заявив він. 

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», прем’єр-міністр Польщі Туск підтримав ідею Макрона щодо розширення ядерного потенціалу для захисту ЄС.

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ЄС Угорщина

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