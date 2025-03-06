Столичному адвокату оголошено підозру за вимагання $25 тисяч за виключення з військового обліку

Адвоката підозрюють у хабарництві і незаконних діях з військовим обліком.

Фото: Київська міська прокуратура

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Столичному адвокату повідомлено про підозру за вимагання та отримання 25 тис. доларів США від клієнта за обіцянку виключити його з військового обліку. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури адвокату пред'явлено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У ході розслідування встановлено, що чоловік звернувся до адвоката з проханням оновити свої військово-облікові документи. Проте замість надання належної юридичної допомоги адвокат запропонував за гроші вирішити питання з ТЦК та СП щодо виключення клієнта з обліку як непридатного до військової служби. У результаті, протягом лютого 2025 року адвокат отримав від клієнта 25 000 доларів США.

Після отримання останньої частини суми адвоката затримали. Під час обшуку його автомобіля було виявлено гранати та наркотичні речовини, які направлено на експертизу. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство триває.

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