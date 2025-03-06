Столичному адвокату объявлено подозрение за вымогательство $25 тысяч за исключение с воинского учета

Адвоката подозревают во взяточничестве и незаконных действиях с военным учетом.

Фото: Киевская городская прокуратура

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Столичному адвокату сообщено о подозрении за вымогательство и получение 25 тыс. долларов США от клиента за обещание исключить его с воинского учета. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры адвокату предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ходе расследования установлено, что мужчина обратился к адвокату с просьбой обновить свои военно-учетные документы. Однако вместо оказания надлежащей юридической помощи адвокат предложил за деньги решить вопрос с ТЦК и СП об исключении клиента с учета как непригодного к военной службе. В результате, в течение февраля 2025 года адвокат получил от клиента 25 000 долларов США.

После получения последней части суммы адвоката задержали. Во время обыска его автомобиля были обнаружены гранаты и наркотические вещества, которые направлены на экспертизу. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Следствие продолжается.

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