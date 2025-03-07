ГСА нужно найти миллиард гривен на развитие электронного правосудия в условиях остановки финансирования USAID

Финансирование USAID прекратилось, и теперь нужно думать, как дальше обеспечивать развитие электронного суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Без финансирования международных партнеров в Украине могут возникнуть проблемы с дальнейшим обеспечением развития электронного правосудия. Напомним, на данный момент работают несколько модулей Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), в частности, участники дел могут подавать документы через электронный кабинет и участвовать в заседаниях через систему видеоконференцсвязи. Однако такие элементы, как электронная форма дела, движение в электронном виде дела по инстанциям и т.д., так и не заработали.

При этом отдельные категории участников дел обязаны подавать в суд процессуальные документы через электронный кабинет.

В то же время, после остановки финансирования программы USAID «Справедливость для всех» возникает вопрос разработки и внедрения ЕСИКС.

По словам главы Государственной судебной администрации Максима Пампуры, только на разработку и интеграцию программного обеспечения для новой ЕСИКС необходимы 24-25 млн долларов США, что по состоянию на март 2025 года составляет более 1 млрд гривен.

Пампура заметил, что в 2024 году профинансировать дальнейшую разработку и внедрение ЕСИКС обещали иностранные партнеры Украины – прежде всего, программа Агентства США по международному развитию (USAID).

«Указанная сумма – это не окончательная цифра. Отдельная строка расходов – это закупка нового оборудования для ЕСИКС, то есть «железа», - сообщил Максим Пампура во время заседания Совета судей Украины.

О том, что модернизация ЕСИКС оказалась под угрозой, он говорил и во время встречи представителей органов судейского управления и самоуправления с главами апелляционных судов, которая состоялась 14 февраля в здании Верховного Суда.

Напомним, что, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», по итогам технического аудита, проведенного с помощью иностранных партнеров, была определена нецелесообразность дальнейшей модернизации действующей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). ГСА пообещала полностью модернизировать ЕСИТС до конца 2027 года.

В 2024 году была разработана и презентована концепция новой ЕСИКС, однако после прекращения финансирования программ USAID, ГСА сообщила, что для внедрения ЕСИКС теперь нужно найти новые источники финансирования.

Отметим, что запуск ЕСИТС (ныне – ЕСИКС) в свое время был намечен на первую половину 2018 года, однако полноценно она так и не заработала. На данный момент ЕСИТС функционирует в виде отдельных модулей, которые позволяют подать документы в суд через Электронный кабинет, участвовать в судебном заседании с помощью видеоконференции и т. д. Это тоже является значительным прогрессом, однако замысел относительно цифровизации делопроизводства в судах, автоматизированного распределения дел по определенным критериям в едином дата-центре (а не на местах, в судах), движения дел в электронном виде по инстанциям и т.д. так и не был реализован.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей Украины 6 марта определил, что с 1 апреля 2025 года вводится в действие новая редакция Положения об автоматизированной системе документооборота суда.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, на что Государственная судебная администрация потратила 16,6 млн долларов от федерального Агентства США по международному развитию USAID.

Как свидетельствуют отчеты Судебной администрации, больше всего внимания почему-то было уделено «поддержке усилий» в сфере юридического образования. При этом недостаточно понятно очерчена роль в этом процессе именно Государственной судебной администрации, которая является органом судебной власти, а не органом по вопросам реформы юридического образования.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.