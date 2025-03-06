На создание только программного обеспечения для новой ЕСИКС необходимо более 1 млрд гривен – ГСА

Раньше деньги обещали предоставить иностранные партнеры, но теперь все изменилось.

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На разработку и интеграцию только программного обеспечения для новой Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС) необходимо $24-25 млн., что по состоянию на март 2025 года составляет более 1 млрд гривен.

Как сообщил 6 марта на заседании Совета судей Украины и. о. главы ГСА Максим Пампура, в прошлом году предоставить деньги на разработку и внедрение ЕСИКС обещали иностранные партнеры Украины.

Прежде всего, речь идет об обещании профинансировать проект ЕСИКС со стороны Агентства США по международному развитию (USAID), которое в начале этого года прекратило свою деятельность.

«Указанная сумма – это не окончательная цифра. Отдельная строчка расходов – это закупка нового оборудования для ЕСИКС, то есть «железа», - сообщил Максим Пампура.

Впрочем, как добавил и. о. председателя ГСА, теперь вопросы разработки и внедрения ЕСИКС вообще «под вопросом».

Напомним, что, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», по результатам технического аудита, проведенного с помощью иностранных партнеров, была определена нецелесообразность дальнейшей модернизации действующей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

В 2024 году была разработана и презентована концепция новой ЕСИКС, однако после прекращения деятельности USAID, ГСА сообщила, что для разработки и внедрения ЕСИКС теперь нужно найти новые источники финансирования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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