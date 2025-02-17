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Модернізація ЄСІТС під загрозою – Державна судова адміністрація шукає нові джерела фінансування

08:30, 17 лютого 2025
Проблема виникла внаслідок припинення діяльності проекту USAID
Модернізація ЄСІТС під загрозою – Державна судова адміністрація шукає нові джерела фінансування
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Модернізація Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), а фактично створення замість неї нової Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), опинилася під загрозою.  

Про це повідомив в. о. голови Державної судової адміністрації Максим Пампура під час зустрічі представників органів суддівського врядування та самоврядування з головами апеляційних судів, яка відбулася 14 лютого в будівлі Верховного Суду.

Як зазначив Максим Пампура, проблеми з ЄСІКС виникли внаслідок припинення фінансування проекту зі сторони Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Відтак, наразі ДСА займається пошуком «альтернативних шляхів фінансування вдосконалення системи».

Нагадаємо, що після проведення технічного та функціонально аудиту ЄСІТС у 2023-2024 роках, ДСА, разом з іноземними партнерами, дійшли висновку про наявність хронічних проблем у функціонуванні ЄСІТС та про застарілість її модулів, після чого була розроблена концепція нової системи – ЄСІКС. 

Концепція ЄСІКС була презентована у жовтні 2024 року, при цьому зазначену концепцію фактично презентували керівникам органів суддівського врядування та самоврядування не представники ДСА або ДП ІСС, а саме представники проекту USAID.

Відповідно до Концепції, ЄСІКС має бути системою, побудованою на повністю новій основі і з значно більшим функціоналом, ніж передбачає діюча ЄСІТС.

Тоді ж, у жовтні 2024 року, було оголошено, що побудова ЄСІКС буде тривати кілька років – до 2027-2028 років.

Нагадаємо, що про проблеми у реалізації низки запланованих проектів у зв’язку з припиненням діяльності USAID раніше також повідомили у НАБУ, прокуратурі та Міністерстві юстиції.

Джерело фото: Верховний Суд

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ДСА гроші фінанси ЄСІТС

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