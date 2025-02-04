Реформа української прокуратури на паузі — Державний департамент США заблокував фінансування

Атестацію прокурорів та процес оптимізації органів прокуратури поки що фінансувати не будуть, як і різноманітні робочі групи та допомогу експертів.

Процес реформування української прокуратури, який триває вже більше десяти років, але особливо активно – з 2019 року, відтепер поставлено «на паузу».

Про це свідчить лист міжнародного проекту матеріальної технічної допомоги «Міжнародна організація права розвитку» (IDLO), який проект 31 січня 2025 року надіслав в. о. Генерального прокурора Олексію Хоменко.

Нагадаємо, що проект IDLO перш за все відомий в Україні своєю участю у реформуванні органів прокуратури, підтримкою масштабної атестації прокурорів у 2019-2021 роках та забезпеченням конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

З 2023 року проект IDLO також активно займається питаннями судової реформи, зокрема саме проект IDLO наполягав на встановленні бар’єру у 75% від максимально можливої кількості балів за етап тестування на когнітивні здібності під час конкурсів на посади суддів ВАКС, АП ВАКС та апеляційних судів у 2023-2024 роках.

Однак, судячи з листа на ім’я в. о. Генпрокурора, відтепер, принаймні у питаннях реформування прокуратури, наступить перерва.

Причина – припинення фінансування процесу реформування внаслідок рішення Державного департаменту США.

Відповідний лист від IDLO 4 лютого оприлюднив колишній радник директора ДБР Олег Шрам.

За інформацією голови представництва IDLO в Україні Левана Дучідзе, «на паузі» відтепер наступні проекти:

обов’язкова атестація прокурорів (триває з перервами з 2019 року)

участь у комісії з відбору резерву на адміністративні посади в органах прокуратури (створена у 2024 році з не зовсім зрозумілою метою)

впровадження рекомендацій щодо реформування та оптимізації прокуратури, що випливають із функціонального аналізу прокуратури

участь у робочій групі з відстеження та повернення незаконних активів та пов’язаній із цим діяльності

створення громадських приймалень в обласних прокуратурах (проект реалізується з 2024 року)

впровадження платформи управління цифровими даними в Тренінговому центрі прокурорів

участь у різних робочих групах з реформування прокуратури

інші види експертної допомоги в контексті реформування кримінальної юстиції

заходи, направлені на збільшення інституційної спроможності Офісу Генпрокурора у відповідності до стандартів міжнародного гуманітарного права (МГП), включаючи внесок у Консультативну групу з питань найтяжчих міжнародних злочинів

Разом з тим, IDLO зазначило, що дві інші програми, спонсором яких є Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів, будуть діяти.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета» в США наразі триває аудит матеріально-технічної допомоги, яка роками надавалася різним країнам, зокрема й Україні, за допомогою агентства USAID.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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