Нацполіція зможе забезпечувати привід і застосовувати заходи фізичного впливу до посадовців, які ігнорують засідання слідчих комісій Верховної Ради

Законопроект про привід Нацполіцією посадових та службових осіб на засідання слідчих комісій Верховної Ради рекомендовано до прийняття в цілому.

Стосовно посадовців та службовців, які не хочуть приходити на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради без поважних причин, органи Національної поліції зможуть здійснювати привід. Також поліція зможе застосовувати до них заходи фізичного впливу.

Крім того, буде прискорено процедуру звільнення міністрів, які не з’являються до парламенту без поважних причин.

Це передбачено фінальною редакцією законопроекту 11387, який рекомендовано до прийняття в другому читанні та в цілому.

Так, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодив до прийняття в цілому як закону законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та КПК щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом.

Зокрема до статті 6 Регламенту Верховної Ради пропонується внести доповнення, відповідно до якого, якщо до повноважень Верховної Ради належить питання звільнення з посади особи, яка без поважних причин не з'явилася на пленарне засідання, проект постанови про її звільнення позачергово без голосування включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради наступного дня пленарних засідань після дня реєстрації такого проекту постанови та розглядається першим на пленарному засіданні без попередньої підготовки в комітетах.

Також стаття 23 Закону «Про Національну поліцію» доповнюється положеннями, відповідно до яких привід може здійснюватися за процедурним рішенням Верховної Ради України.

У статті 19 Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» передбачать, що якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з’являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами Національної поліції.

Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує рішення про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений у рішенні час. Рішення про здійснення приводу оголошується особі, до якої він застосовується, особою, яка його виконує.

Особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчою комісією, зобов’язана прибути до місця виклику в зазначений у рішенні про здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує рішення.

У разі невиконання особою, яка підлягає приводу, законних вимог щодо виконання рішення про здійснення приводу, до неї можуть застосовуватися заходи фізичного впливу, що дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику.

Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування.

У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання рішення про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу. Забороняється застосування заходів впливу, що можуть завдати шкоди здоров’ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику.

Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У разі неможливості здійснення приводу орган Національної поліції письмово інформує про це слідчу комісію з поясненням причин невиконання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 11387 у редакції, прийнятій в першому читанні, передбачав підвищення штрафів за неповагу до суду.

Автор: Наталя Мамченко

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